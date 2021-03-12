В Казани в салонах маршрута №5 представят аудиоспектакль «Ночной трамвай»

В Казани в салонах маршрута трамвая №5 представят аудиоспектакль «Ночной трамвай». Представление подготовил Казанский театр юного зрителя, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сначала зрители получат на остановке наушники, чтобы слушать спектакль. Меняющийся вид за окном станет декорацией к событию. На данный момент производится запись голосов артистов. Творческая группа уже осмотрела локацию и познакомилась с водителем трамвая.

Автором сценария стала Евгения Карпанина. Радион Букаев выступил режиссером постановки, а Камиль Гатауллин — звукорежиссером.

В Казани уже не первый раз пробуют разные творческие ходы в спектаклях. Недавно в театре Кариева поставили пьесу врача-ревматолога.

