В Казани в салонах маршрута №5 представят аудиоспектакль «Ночной трамвай»
В Казани в салонах маршрута трамвая №5 представят аудиоспектакль «Ночной трамвай». Представление подготовил Казанский театр юного зрителя, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сначала зрители получат на остановке наушники, чтобы слушать спектакль. Меняющийся вид за окном станет декорацией к событию. На данный момент производится запись голосов артистов. Творческая группа уже осмотрела локацию и познакомилась с водителем трамвая.
Автором сценария стала Евгения Карпанина. Радион Букаев выступил режиссером постановки, а Камиль Гатауллин — звукорежиссером.
В Казани уже не первый раз пробуют разные творческие ходы в спектаклях. Недавно в театре Кариева поставили пьесу врача-ревматолога.
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