Исследование: стали известны самые популярные автомобили на вторичном рынке у казанцев

Стали известны самые популярные отечественные автомобили и иномарки в начале текущего года на вторичном рынке у казанцев. Об этом сообщили эксперты «Авито».

Наибольшим спросом среди жителей Казани пользуется Kia Rio. Средняя цена автомобилей этой модели выросла по сравнению с концом прошлого года на 1,5% и составляет 588 900 рублей. На второй строчке расположился Ford Focus со средней ценой 400 000 рублей, а на третьем — Hyundai Solaris со средней ценой 630 000 рублей.

Среди отечественных автомобилей с пробегом первым стал ВАЗ(Lada)-2114 Samara. Средняя стоимость этой модели по сравнению с концом 2020 года выросла на 15% и составляет 105 000 рублей. Второе место занял ВАЗ (Lada) Kalina, со средней ценой 190 000 рублей (за последние 2 месяца цена выросла на 4,4%). Замкнул тройку лидеров в рейтинге автомобиль ВАЗ (Lada) Priora, со средней ценой 200 000 рублей (+2,6% за последние 2 месяца).

В прошлом году Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по продажам подержанных авто. В республике было продано 146,3 тыс. машин с пробегом, что на 5,5% больше по сравнению с 2019 годом.

