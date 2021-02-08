Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по продажам подержанных авто в 2020 году

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял восьмое место среди регионов РФ по продажам подержанных автомобилей в 2020 год. За год в республике было продано 146,3 тыс. машин с пробегом, что на 5,5% больше по сравнению с 2019 годом, сообщает «Автостат».

Места с первое по седьмое заняли Московская область (287,9 тыс. проданных подержанных авто), Москва (270 тыс.), Краснодарский край (254,5 тыс.), Свердловская (166,9 тыс.) и Ростовская (160,8 тыс.) области, Башкирия (157,9 тыс.), Санкт-Петербург. Топ-10 замыкают Челябинская (146 тыс.), и Новосибирская (129,3 тыс.) области.

Напомним, в 2020 году российские автолюбители приобрели подержанные легковые автомобили на общую сумму 2 трлн 940 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в 2019 году. На массовый сегмент пришлось 74% вторичного рынка, то есть 2 трлн 170 млрд рублей — на 11% больше 2019 года.

Татарстан же ранее занял четвертое место в списке регионов, в которых больше всего покупали новые автомобили в 2020 году — 63,6 тысячи.