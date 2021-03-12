«Синтез» проведет два матча с волгоградским «Спартаком» в Казани

«Синтез» сыграет дома с волгоградским «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России по водному поло.

К очному поединку с главным конкурентом за чемпионство казанцы подходят в ранге безоговорочного лидера. После 20 сыгранных матчей команда Марата Закирова имеет в своем активе 20 побед и занимает первое место в турнирной таблице страны.

«Спартак-Волгоград» идет вторым, имея на своем счету 18 побед при 1 ничьей и 1 поражении. В крайнем матче в чемпионате России подопечные Владимира Карабутова и Николая Козлова уступили на выезде петербургской «Балтике» со счетом 7:9.

Фото: spartak-volgograd.com

В нынешнем сезоне команды еще не встречались. В прошлом розыгрыше чемпионата страны соперники провели две игры в Казани. Одна из них завершилась ничьей 11:11, а другая победой «Синтеза» со счетом 9:8.

Встречи в Казани состоятся 12 и 13 марта в бассейне «Оргсинтез», начало матчей — в 18.00 по московскому времени.

Напомним, ранее «Синтез» вылетел из розыгрыша Кубка Европы LEN, уступив в двухраундовом противостоянии в 1/8 финале московскому «Динамо».