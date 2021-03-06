«Синтез» вылетел из Кубка Европы LEN, проиграв московскому «Динамо»

«Синтез» проиграл на выезде московскому «Динамо» (6:9) в ответном матче 1/8 финала Кубка Европы LEN по водному поло.

Основной задел к победе москвичи создали в первой половине встречи. По окончании второго периода табло зафиксировало счет 5:1 в пользу хозяев. Во второй половине игры «Синтез» сумел прибавить в темпе и реализовал 5 бросков, но этого не хватило даже для ничьи.

В итоге «Динамо» выиграло со счетом 9:6 и вышло в четвертьфинал турнира. «Синтез» выбыл из еврокубков в нынешнем сезоне.

Напомним, казанцы начинали с квалификации Лиги чемпионов, но не смогли пройти отборочный раунд. В Кубке Европы команда Марата Закирова успешно прошла групповой этап.

В первом матче в Казани «Синтез» уступил «Динамо» со счетом 12:14. Подробнее о поражении читайте в материале «Реального времени».