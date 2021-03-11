В Татарстане зафиксировали меньше 50 новых заболевших коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса, из них 1 — завозной, 48 — контактные. 18 человек госпитализировано, 31 лечится дома, сообщает Минздрав. Всего на 11 марта в Татарстане зарегистрировано 18 534 случая COVID-19.

Больше всего новых заболевших выявлено среди людей в возрасте от 30 до 50 — 15. В Казани зафиксировали 23 новых случая, в Набережных Челнах — пять.

Выздоровел за весь период 15 171 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.