В Кремле сообщили о переносе даты послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию «сдвигается вправо».
Ни точная, ни примерная дата пока не определены, пишет «РИА Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля.
В январе сообщали, что оглашение послания президента России парламенту страны может состояться в середине февраля.
Послание президента Федеральному собранию России — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем оценивается положение дел в стране, определяются направления внутренней и внешней политики. Предыдущее послание Федеральному собранию РФ было оглашено 15 января 2020 года.
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