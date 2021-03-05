«Мы подвергаем себя риску, выезжая в ту или иную страну, не провакцинировавшись»

Фото: Илья Репин

«Есть очень четкая возможность всех этих вопросов избежать путем вакцинации»

Роста заболеваемости коронавирусом в связи с более активным выездом татарстанцев за рубеж не ожидается. По словам заместителя главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, возможность уехать в другую страну есть еще с августа с 2020 года и всплеска новых случаев из-за этого зафиксировано не было.

На сегодня открыты границы с 24 странами, но они не все пригодны для туризма, подчеркнула представитель Роспотребнадзора. Туристов ждут 15 стран, в том числе Турция, Танзания, Мальдивы, Египет, Грузия, Греция, Абхазия. При возвращении из стран в России нужно сделать ПЦР-тест и в течение трех дней, пока готовятся результаты, нужно находиться на самоизоляции. Также нужно наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней и при необходимости вызвать врача.

На сегодня открыты границы с 24 странами, но они не все пригодны для туризма, подчеркнула представитель Роспотребнадзора. Фото tatar-inform.ru

С августа в Татарстане зафиксировано 74 завозных случая коронавируса. Основное количество завозов приходится на Турцию — 33. Далее идут Танзания (5), ОАЭ (2), Мальдивы (1). Есть завозные случаи и с популярных внутрироссийских направлений — из Краснодара (20 случаев), Крыма (11) и Ставрополя (2).

— Мы не ждем какого-то взрывного всплеска заболеваемости, — подчеркнула заместитель главы Управления Роспотребнадзора. — Отправляясь на отдых и вообще принимая решение выехать куда-то на отдых именно вот сейчас, в это время, надо прежде всего поинтересоваться, какая ситуация на сегодня в данной стране и обязательно посмотреть условия въезда, поскольку для всех этих стран ПЦР-тест обязателен и, более того, в некоторых странах обязателен не только тот, который с собой привезли, но и необходимо сдать тест там, на месте. И поэтому здесь нужно совершенно четко оценить, что, может быть, вы приедете со своим отрицательным, а там, вполне возможно, покажет тест положительный. Это тоже не надо исключать. И, соответственно, те меры, которые там вас будут ожидать, о них тоже нужно знать. И об этом нужно очень внимательно и очень подробно расспросить своего туроператора, через которого вы выезжаете, чтобы понимать, какая будет страховка, ну и вообще что делать, если у вас там, не дай бог, появятся симптомы.

Авдонина еще раз напомнила про соблюдение масочного режима, который есть во многих странах. Фото: Максим Платонов

В пример она привела Турцию, которая ранее была открыта для въезда без условий, а перед Новым годом ввели обязательный ПЦР-тест.

Авдонина еще раз напомнила про соблюдение масочного режима, который есть во многих странах, а также упомянула вакцинацию от коронавируса, чтобы избежать всех негативных последствий. Прививку некоторые страны рассматривают в качестве «пропуска» вместе с ПЦР-тестом.



Про вакцинацию говорил и заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он назвал формат дискуссии об этом довольно удивительным.

— То есть мы с вами обсуждаем уровень «А что делать?», «а вот если». Есть очень четкая возможность всех этих вопросов избежать путем вакцинации. Вот эти вопросы снимаются сразу и с ходу. Но мы подвергаем себя дополнительному риску, выезжая в ту или иную страну, где эпидситуация не иная, не провакцинировавшись. Ну сами себе устраиваем потенциальные сложности, хотя на самом деле это решается довольно просто путем банальной вакцинации, — возмутился он.

Владимир Жаворонков назвал формат дискуссии о вакцинации довольно удивительным. Фото tatar-inform.ru

А есть не только коронавирус

Кроме обычной уже ситуации по коронавирусу, в странах сохраняются другие риски: малярия, лихорадка денге, кишечные инфекции, вирус гепатита А.



— Все те меры профилактики, о которых мы говорим в части коронавирусной инфекции, они в принципе очень эффективны и в отношении тех инфекций, которые я перечислил, кроме комариных инфекций — это малярия и лихорадка денге. В этой части нужно позаботиться о мерах профилактики, например использовании репеллентов. Если малярия, то обязательно нужно провести профилактическое лечение до выезда и по возвращении. Здесь ситуация такая, какая складывается ежегодно, — заявила Авдонина.

Дарья Пинегина