В Москве предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Фото: Максим Платонов (архив)

Для российских женщин предложили установить четырехдневную рабочую неделю. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По словам омбудсмена, на женщин ложится большая нагрузка: работа и «все заботы, которые есть».

Потяева добавила, что сейчас депутаты Государственной думы обсуждают введение в России четырехдневной рабочей недели, сообщает «РИА Новости».

Напомним, аналитики сервиса Superjob выяснили, что все больше россиян поддерживают прозвучавшее предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о введении четырехдневной рабочей недели. Семь из десяти работающих пять дней в неделю считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня. А третий выходной они хотели бы посвятить семье.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

При этом в Совете Федерации считают, что ведение в России четырехдневной рабочей недели потребует серьезных экономических расчетов. Это может привести к снижению экономического роста и скажется на благосостоянии граждан.

О том, поддерживают ли переход на четырехдневную рабочую неделю жители Казани, ранее выяснило «Реальное время».



Татьяна Демина