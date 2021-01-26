В охотничьем хозяйстве «Ямашское» Альметьевского района РТ ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В охотничьем хозяйстве «Ямашское» Альметьевского района Татарстана с 26 января вводится карантин из-за выявления эпизоотического очага африканской чумы свиней. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Первая угрожаемая зона по АЧС установлена в селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района РТ. Вторая угрожаемая зона определена для 23 районов. Это Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тукаевский, Тулячинский, Черемшанский, Чистопольской районы, за исключением территорий свиноводческих хозяйств, отнесенных к компартментам III B IV класса.



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Запрещена продажа свиней и полученных от их убоя продуктов, за исключением продукции промышленного производства. Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, покупка свиней у населения, выгульное содержание свиней, пересылка свиноводческой продукции непромышленного производства и вывоз живых свиней.

Карантин будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, в Татарстане с 29 декабря установили карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) после выявления второй вспышки в Заинском районе.

Татьяна Демина