Соцсети: житель Казани переделал хрущевку в деревенский дом
Житель Казани по имени Владимир переделал свою квартиру в хрущевке в деревенский дом. Видео с новым интерьером жилища опубликовал в Instagram друг хозяина квартиры.
Стены квартиры выполнены в виде бревенчатого сруба, на потолке деревянные балки. На входе рядом с дверью деревянная ключница в виде скворечника. По словам автора ролика, хозяин хрущевки сделал ее самостоятельно.
Пол, потолок, стол, скамейки, полки и даже деревянная рама окна выполнены из дерева.
Как сообщил «Реальному времени» автор ролика, хозяин квартиры не любит давать интервью. С ним связаться не удалось.
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