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Соцсети: житель Казани переделал хрущевку в деревенский дом

14:29, 11.03.2021
Соцсети: житель Казани переделал хрущевку в деревенский дом
Фото: Максим Платонов (архив)

Житель Казани по имени Владимир переделал свою квартиру в хрущевке в деревенский дом. Видео с новым интерьером жилища опубликовал в Instagram друг хозяина квартиры.

Стены квартиры выполнены в виде бревенчатого сруба, на потолке деревянные балки. На входе рядом с дверью деревянная ключница в виде скворечника. По словам автора ролика, хозяин хрущевки сделал ее самостоятельно.

Пол, потолок, стол, скамейки, полки и даже деревянная рама окна выполнены из дерева.

Как сообщил «Реальному времени» автор ролика, хозяин квартиры не любит давать интервью. С ним связаться не удалось.

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
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