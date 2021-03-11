Соцсети: житель Казани переделал хрущевку в деревенский дом

Фото: Максим Платонов (архив)

Житель Казани по имени Владимир переделал свою квартиру в хрущевке в деревенский дом. Видео с новым интерьером жилища опубликовал в Instagram друг хозяина квартиры.

Стены квартиры выполнены в виде бревенчатого сруба, на потолке деревянные балки. На входе рядом с дверью деревянная ключница в виде скворечника. По словам автора ролика, хозяин хрущевки сделал ее самостоятельно.

Пол, потолок, стол, скамейки, полки и даже деревянная рама окна выполнены из дерева.

Как сообщил «Реальному времени» автор ролика, хозяин квартиры не любит давать интервью. С ним связаться не удалось.

Татьяна Демина