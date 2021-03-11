В Татарстане на питание детей и сотрудников детских лагерей потратят 46,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на питание детей и сотрудников детских оздоровительных учреждений потратят 46,2 млн рублей. Заказчиком выступает МБУ «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял». Такой тендер размещен на сайте госзакупок.



Исполнителю в срок с момента заключения контракта и до 31 декабря необходимо обеспечить питание детей и сотрудников следующих детских оздоровительных учреждений:

ДОЛ «Заречье» (пос. Залесный);

ДОЛ «Молодежный» (пос. Березовка, Высокогорский район РТ);

ДОЛ «Березка» (Красно-Октябрьское лесничество, Зеленодольский район РТ);

ДОЛ «Бригантина» (Пестречинский район);

ДОЛ «Восток» (Казань);

ДОЛ «Нармонка» (с. Нармонка, Лаишевский район РТ);

ДОЛ «Пионерия Татарстана» (пос. Орел, Лаишевский район РТ);

ДОЦ «Спутник» (пос. Кадышево, Авиастроительный район);

ТКЛ «Юнитур» (Матюшинское лесничество, Лаишевский район);

«ДОЛ имени Ю.А. Гагарина» (Казань).

В частности, на питание детей, проживающих в детских оздоровительных учреждениях, планируется потратить 36,3 млн рублей, на эти же цели по системе «Шведский стол» — 8,3 млн рублей. На питание сотрудников тендер предусматривает выделение 1,5 млн рублей.

Фото: Дарья Турцева (архив)

Подать заявки на участие в тендере можно до 1 апреля.

Ранее в Чистопольском лечебно-оздоровительный комплексе «Раздолье» прокуратура Татарстана выявила нарушения санитарных норм, в том числе в части организации горячего питания детей.



Татьяна Демина