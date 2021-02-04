Прокуратура Татарстана выявила нарушения санитарных норм в детском лагере

Фото: Дарья Турцева (архив)

В Чистопольском лечебно-оздоровительный комплексе «Раздолье» прокуратура Татарстана выявила нарушения санитарных норм. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По мнению надзорного ведомства, в организации допущено распространение норовирусной инфекции среди детей и обслуживающего персонала.

Также проверка выявила нарушения в части организации горячего питания детей. Так, для работы в пищеблок был допущен работник без лабораторного обследования на возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии. В учреждении не соблюдался питьевой режим, не было антисептиков, а в смывах с посуды обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Фото: kzn.ru (архив)

В адрес директора ООО ЛОК «Раздолье» внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Заметим, что еще вчера в Роспотребнадзоре рассказали, что в пандемию в Татарстане одномоментно обследовали на норо-, рота- и астровирусы декретированный персонал школ (например, который работает с продуктами питания, а также с обучением детей) и декретированный персонал операторов питания. Обследованы порядка 5 000 работников пищеблоков, процент положительных результатов составил 0,3% — всего 14 человек. Все выявленные случаи протекали бессимптомно.



Ольга Плешкова