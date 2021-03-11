В мэрии Казани появилась должность главного эксперта
В мэрии Казани появилась должность главного эксперта - помощника мэра. Соответствующее постановление о пополнении перечня должностей, не относящихся к муниципальной службе и осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления, подписал мэр Казани Ильсур Метшин.
Данная должность стала 75-й в списке. Должностной оклад главного эксперта составит 17 823 рублей.
Изменения внесены н«а основании Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих».ОбществоВласть Татарстан
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