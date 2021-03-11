УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью» в 1/4 финала Еврокубка

УНИКС сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в рамках четвертьфинала Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе Н, одержав 5 побед в 6 матчах. «Локомотив-Кубань» под руководством экс-тренера УНИКСа Евгения Пашутина стал вторым в квартете F.

Евгений Пашутин. Фото: vk.com/lokobasket

Серия продлится до двух побед одной из команд. Встречи пройдут с 23 по 31 марта, УНИКС будет иметь преимущество домашней площадки.

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В первом круге Единой лиги ВТБ в ноябре краснодарцы обыграли УНИКС со счетом 93:81.

Напомним, ранее казанская команда стала второй в общей турнирной таблице Топ-16 Еврокубка, проиграв в последнем туре «Гран Канарии». Подробнее о поражении УНИКСа читайте в материале «Реального времени».