В ряде соседних с Татарстаном республик в ближайшие дни ожидается непогода

Гидрометцентр России предупредил о надвигающейся непогоде в ряде регионов России, в том числе, соседствующих с Татарстаном. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни снегопады с порывами ветра до 15—32 м/с ожидаются в Башкирии, Кировской области, Чувашии, Мордовии, Ненецком автономном округе, Пермском, Краснодарском и Алтайском краях, а также регионах Центрального федерального округа.

Фото: МЧС РТ

«В Башкортостане целый комплекс неблагоприятных явлений: сильный снег, метель, снежные заносы, накат, гололедица, ветер 15—20 м/с. В Пермском крае, Нижегородской, Кировской областях, Чувашии, Мордовии до 12 марта будет аномально холодная погода с температурой на семь градусов и более ниже нормы», — рассказал Роман Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды на предстоящую неделю. По прогнозу татарстанских синоптиков, существенных осадков в ближайшие три дня в Татарстане не ожидается.



Ольга Плешкова