ДТП возле Арского кладбища привело к пробке на улице Ершова в Казани

В Казани авария возле Арского кладбища привела к огромной пробке на улице Ершова. Об этом сообщают очевидцы.

Затор начинается от Сибирского тракта, переходит в улицу Николая Ершова. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», к пробке привела именно авария у Арского кладбища.

По сообщению очевидцев, дорожный поток не двигается уже примерно полчаса. Это привело к скандалу в одном из автобусов: пассажиры начали кричать на водителя из-за задержки.

Как сообщает с места корреспондент «Реального времени», на месте столкнулись «Газель» и «Ауди», а через 10 метров по середине дороги стоит троллейбус.

Также корреспондент заметил, что на дороге лежат детали опоры ЛЭП.

Ольга Плешкова