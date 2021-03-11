Банк России представит прототип платформы для цифрового рубля к концу года

К концу года Банк России планирует представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022-м году начать тестировать валюту. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет пока нельзя. В следующем году на базе этого прототипа с учетом его доработки будем уже запускать раунды тестирования»,— рассказал Заботкин (цитата по «Прайму»).

Напомним, что в октябре 2020 года Банк России заявил, что цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты. Планируется, что он будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег.



Ольга Плешкова