В России может появиться цифровой рубль

В Центральном банке РФ допустили, что цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты. Об этом говорится в консультативном докладе Банка России.

Планируется, что он будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег: «Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету».

Новый вид валюты станет доступен всем субъектам экономики: гражданам, предприятиям и государству. По мнению Центробанка, цифровой рубль поможет ускорить и обезопасить платежи. Он будет способствовать увеличению охвата населения финансовыми услугами.

В докладе Банк России обращает внимание, что цифровой рубль — это не криптовалюта и не имеет к ней никакого отношения.

Решение о выпуске цифрового рубля на данный момент не принято. В докладе сказано, что он будет эмитироваться Банком России в цифровом виде.

О том, что Центробанк может запустить собственную цифровую валюту, сообщалось еще в июне 2019 года.

