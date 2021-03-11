«Спартак-2» расстался с главным тренером после поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук ушел со своего поста, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Такое решение было принято после поражения от «Нефтехимика» в матче 29-го тура ФНЛ со счетом 0:1. Московская команда не выигрывает на протяжении восьми последних матчей в турнире. Всего с 7 ноября «Спартак-2» потерпел семь поражений в 10 играх чемпионата при одной победе.

Руководство ФК «Спартак-Москва» решило прекратить сотрудничество с Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду красно-белых



Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 10, 2021

Сегодня Пилипчук проведет последнюю тренировку с командой, где сообщит игрокам о своем уходе.

После 29 сыгранных туров «Спартак-2» набрал 35 очков и идет на 15-й строчке ФНЛ.

Напомним, победа в Москве стала для «Нефтехимика» третьей подряд под руководством нового тренера Кирилла Новикова.