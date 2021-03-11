Через Казань запустили пилотные круизные туры в поездах

В России запустили пилотные круизные железнодорожные туры по нескольким направлениям. Проект организован Агентством стратегических инициатив «Развитие железнодорожных круизов в России».

Туры проводят по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва. Во время остановок туристам предлагают экскурсии, а в самих поездах есть ресторан и развлечения.

В АСИ отмечают, что в рамках инициативы предстоит внести изменения в законодательство, сформировать специализированные тарифы для туроператоров и туристов, создать систему межведомственного взаимодействия органов власти и бизнеса, а также выработать понятные и открытые правила сотрудничества туроператоров и железнодорожных перевозчиков.

Ранее Казань вошла в десятку самых популярных городов для путешествий в апреле.

Ольга Плешкова