Казань вошла в десятку самых популярных городов для путешествий в апреле

Казань вошла в десятку самых популярных городов для путешествий в апреле. Об этом говорят данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru, который изучил, какие города популярны у туристов для путешествий и отдыха в апреле 2021 года.

По данным сервиса, в среднем туристы проводят в Казани 3,3 ночи и тратят 2 816 рублей в сутки.

Чаще всего путешественники бронируют номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже берут в аренду дома — 8,69%. Большинство ездит на отдых парами (47,87%). Семейные путешествия планируют 17,99%, 13,87% ездят по городам в одиночку.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме Казани в рейтинг вошли Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне стали реже заранее бронировать билеты на самолеты и поезда. В прошлом году 63,8% авиапассажиров бронировали билеты максимум за семь дней до поездки. В 2019 году показатель составлял лишь 56,7% клиентов. За четыре-шесть месяцев о поездке думали всего 1,6% россиян. Годом ранее показатель составлял 2,2%.

Ольга Плешкова