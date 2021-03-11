Число преступлений в интернете в России за год выросло на треть

Количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в январе 2021 года выросло на на 32% по сравнению с январем 2020-го. Всего за январь зарегистрировано 37,2 тыс. таких преступлений, таковы данные статистики МВД России.

Число преступлений в Интернете выросло на 51,3%, а количество преступлений с использованием средств мобильной связи увеличилось на 39%.

В январе 2020 доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа составляла 17,7%. Уже в первом месяце 2021-го она увеличилась до 25%.

Наибольший прирост зафиксирован в Северной Осетии (87%), Севастополе (77%), Тульской области (71%), в Ленинградской области (52,5%), в Туве (24%). При этом в количественном выражении больше всего преступлений зарегистрировано в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и в Ямало-Ненецком автономном округе, передает RT.



Наименьший прирост выявлен в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской, Курганской и Смоленской областях.

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Ольга Плешкова