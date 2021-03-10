В Нижнекамске откроется торговый центр с катком и восемью кинозалами

В Нижнекамске в техническом режиме скоро откроется один из крупнейших торговых центров республики — «Рамус Молл». Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

Площадь пятиэтажного комплекса — 120 тысяч кв. метров. В нем расположатся детский развлекательный центр (его площадь составит 3 тысячи кв. метров), восемь кинозалов, каток площадью 400 кв. метров, 12 эскалаторов, 15 лифтов, 3 траволатора. На каждом этаже будет автопарковка. Всего будет около 500 машиномест. Также на 5-м этаже разместится новый филиал многофункционального центра и Центр по поддержке и развития предпринимательства.

Открытие всех объектов торгового центра будет происходить поэтапно, уточнил Беляев. Строительство объекта уже завершилось, арендаторы занимаются обустройством торговых площадей.

В Нижнекамске в пятницу, 12 марта, откроются пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах «Сити Молл» и «Лента». В них можно будет привиться первым компонентом препарата.



Татьяна Леухина