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Второй день подряд в России выявляют меньше 10 тысячи случаев заболеваний коронавирусом

11:26, 10.03.2021
Второй день подряд в России выявляют меньше 10 тысячи случаев заболеваний коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России сегодня выявили 9 079 новых случаев заболеваний коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных заболевших по стране составило 4 351 553, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 13 350 человек. Всего количество выздоровевших составлеяет 3 945 527 человек.

Зафиксировано за сутки 466 летальных исходов. Всего пандемия унесла жизни 90 275 россиян.

Подборку актуальных новостей о пандемии на 10 марта читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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