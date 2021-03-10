Второй день подряд в России выявляют меньше 10 тысячи случаев заболеваний коронавирусом
В России сегодня выявили 9 079 новых случаев заболеваний коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных заболевших по стране составило 4 351 553, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки выздоровели 13 350 человек. Всего количество выздоровевших составлеяет 3 945 527 человек.
Зафиксировано за сутки 466 летальных исходов. Всего пандемия унесла жизни 90 275 россиян.
Подборку актуальных новостей о пандемии на 10 марта читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым