В ДУМ Татарстана представили лампу, читающую Коран

В среду, 10 марта, муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину представили лампу, читающую Коран. Устройство одновременно является предметом украшения интерьера и наряду с другими функциями позволяет изучать, слушать, понимать Коран и его смыслы на разных языках. Толкование дается на шести языках — арабском, узбекском, турецком, персидском, татарском и русском.

Последние смысловые аудиопереводы подготовили в ДУМ РТ и передали производителям гаджета для включения в его программу. Аудиопереводы на татарском и русском языках записали на основе изданий «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и «Кялам Шариф. Перевод смыслов» от ДУМ РТ. Тексты на татарском языке читает диктор Ильдар Киямов, а на русском — имам мечети «Карадениз» села Калинино Высокогорского района Айбек Токтосопиев.

Фото: dumrt.ru

С помощью пульта или мобильного приложения на телефоне можно прослушать чтение Корана в исполнении 18 хафизов на арабском языке. Также лампа читает книги “Сахих Бухари”, “Муслим”, аудиоверсию книги имама Навави “Сорок хадисов”, сборник молитв “Хиснул-Муслим”. Устройство можно использовать как ночник или таймер при помощи пульта. Лампу можно использовать как ночник или таймер с помощью пульта, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В феврале ДУМ Татарстана запустило два новых мобильных приложения с переводами смыслов Корана. Они представлены на татарском и русском языках.