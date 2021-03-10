От Мадонны до торговки рыбой: ГМИИ РТ наполнился женскими образами прошлых веков

Фото: ГМИИ РТ

Сразу две выставки открылись в марте в Главном здании госмузея изобразительных искусств Татарстана. Экспозиция «Женский образ в искусстве» впервые будет представлена публике. Она включает как хорошо известные произведения Бориса Кустодиева «Сирень», Сотта «Портрет Марии Ивановны Кочубей» и «Боярышня» Фирса Журавлева, так и редко экспонируемые портреты и гравюры. Так, изюминкой экспозиции станут литографии замечательного французского художника Пьера Луи Греведона, работавшего в России до 1812 года. Они предстают перед широким зрителем впервые.

Коллекция западно-европейского искусства уже знакома казанцам. Она состоит из 400 произведений мастеров Италии, Нидерландов, Голландии, Фландрии, Франции, Австрии XIV—XVIII веков.

Фото: ГМИИ РТ

Значительная часть экспозиции состоит из коллекции семьи Лихачевых. Ее шедевры — «Мадонна с младенцем» Доменико Пулиго, «Портрет молодого человека» кисти Доменикино, а также полотна известных мастеров XVII века «Парусники в море» Людольфа Бакхейзена, «Семь дел милосердия» Франса Франкена Младшего и «Торговка рыбой» Джакомо Франческо Чиппера.