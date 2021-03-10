В Татарстане четверть сделок с недвижимостью совершается по земельным участкам

В Татарстане любят покупать частные дома — 25% сделок с недвижимостью по республике совершаются именно по земельным участкам. Об этом рассказала руководитель «Абсолют Банка» в Казани Ольга Васянина.

По ее словам, средняя стоимость дома порядка 100 кв. м — 7 млн рублей. «Так что популярные сведения о том, что купить дом дешевле, чем квартиру, — неправда», — подытожила Васянина.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что казанцы заинтересовались приобретением жилья в малоэтажках — жители города интересовались малоэтажной недвижимостью чаще на 43%, чем в прошлом году.

Маргарита Головатенко