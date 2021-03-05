Казанцы заинтересовались приобретением жилья в малоэтажках

В 2021 году казанцы задумывались о приобретении квартиры в малоэтажном жилье на 43% чаще, чем в прошлом году. Тенденция совпадает с российской — интерес к рынку малоэтажного строительства по итогам февраля 2021 года вырос на 15%. При этом стоимость такого жилья за год поднялась на 6%, составив 65 561 руб. за кв. м.



В целом спрос на недвижимость у казанцев вырос на 10%. Многоэтажными домами жители столицы Татарстана интересовались на 5% чаще, сообщается в исследовании «Avito Недвижимость». Средняя цена в Казани за жилье в многоэтажном доме на порядок выше — 100 522 руб. за кв. м. Изменение цены за год составило 21%.

Отмечается, что с внесением поправок в 2018 году в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» стало сложнее получить разрешение на строительство многоэтажных домов, поэтому их возведение было ограничено. Девелоперы стали склонять свой выбор в пользу объектов невысокой этажности.

Однако на рынке в настоящий момент продолжают преобладать объявления об объектах в многоквартирных домах и домах средней этажности — их доли составляют 43% и 41% соответственно, тогда как на малоэтажные объекты приходится лишь 16% доли в общей структуре.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Казани выросли цены на рынке первичной недвижимости. К концу 2020 года стоимость новостроек увеличилась на 19%. Средняя цена квадратного метра достигла 93 086 рублей. По итогам прошлого года спрос на покупку жилой недвижимости в столице Татарстана вырос на 31% в категории новостроек. Но предложение при этом снизилось на 38%. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко