Жулин считает невозможным возвращение Загитовой в фигурное катание

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном возвращении Алины Загитовой в профессиональный спорт.

«Возвращение Загитовой в спорт? Сложно сказать, но, думаю, это нереально. Та же спортивная форма уже потеряна», — сказал Жулин изданию «Спорт-Экспресс».

Фото: twitter.com/olympic_russia

Ранее Алина Загитова заявила о своем желании вернуться в фигурное катание. Фигуристка не выступала на официальных соревнованиях с декабря 2019 года.

Ранее стало известно, что фигуристка 2 апреля выступит вместе с группой Этери Тутберидзе в ледовом шоу в Казани.