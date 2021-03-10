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Жулин считает невозможным возвращение Загитовой в фигурное катание

14:13, 10.03.2021
Жулин считает невозможным возвращение Загитовой в фигурное катание
Фото: fsrussia.ru

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном возвращении Алины Загитовой в профессиональный спорт.

«Возвращение Загитовой в спорт? Сложно сказать, но, думаю, это нереально. Та же спортивная форма уже потеряна», — сказал Жулин изданию «Спорт-Экспресс».

Фото: twitter.com/olympic_russia

Ранее Алина Загитова заявила о своем желании вернуться в фигурное катание. Фигуристка не выступала на официальных соревнованиях с декабря 2019 года.

Ранее стало известно, что фигуристка 2 апреля выступит вместе с группой Этери Тутберидзе в ледовом шоу в Казани.

СпортФигурное катание
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