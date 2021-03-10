Загитова рассказала о возможном возвращении в фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о желании вернуться в фигурное катание. По ее словам, по ходу нынешнего сезона у нее возникало желание возобновить профессиональную карьеру.

«За этот сезон у меня много раз возникало желание вернуться. Иногда я ставлю себя на место человека, который выходит на лед и выступает, вспоминаю эти ощущения. Ох, это очень сложно (смеется). Есть некоторые моменты, которые меня останавливают. Но есть и те вещи, которые меня вдохновляют, их много. Так что поживем — увидим», — рассказала фигуристка в интервью РБК.

Фото: vk.com/eteritutberidze

Загитова приостановила карьеру в конце 2019 года в ранге действующей чемпионки мира по фигурному катанию. Последние полтора года она несколько раз выступала в ледовых шоу, окончила школу и поступила на факультет журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. При этом чуть позже фигуристка заявила, что не намерена становиться журналисткой.

Ранее стало известно, что Загитова 2 апреля выступит вместе с группой Этери Тутберидзе в ледовом шоу в Казани.