Бизнес-омбудсмен: «Самозанятые для банков так и остались физическими лицами»

Фото: Максим Платонов (архив)

Большое количество жалоб на банки поступило в аппарат Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. По его словам, в республике только 4 банка смогли наладить алгоритмы взаимодействия с самозанятыми, остальные не воспринимают их как предпринимателей и, соответственно, не предоставляют кредиты.

«Фактически самозанятые для банков так и остались физическими лицами, и наши обещанные преференции остались пока лишь на бумаге», — посетовал он.

Абдулганиев отметил, что нередки случаи, когда компании, работающие с самозанятыми, сталкиваются с блокировкой счета, так как Росфинмониторинг считает такие операции перечислением средств физическому лицу. «Предприниматель затратит 10 дней, разблокирует счет, немножечко репутацию потеряет, но в следующий раз подумает, надо ли ему работать с самозанятыми. Потому что если три раза с самозянятым связаться — месяц можно «отдыхать». Счет будет заморожен», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Особенно странно, что это происходит в республике, которая стала пилотным регионом по внедрению новой формы предпринимательства и где уже зарегистрировано 110 тыс. самозанятых.

Напомним, за 2020 год в Татарстане количество жалоб бизнес-омбудсмену выросло в 10 раз.