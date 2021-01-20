За 2020 год в Татарстане количество жалоб бизнес-омбудсмену выросло в 10 раз

Фото: Максим Платонов (архив)

За прошлый год в Татарстане количество жалоб и обращений от предпринимателей выросло в 10 раз. Аппарат бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева зафиксировал 17 231 обращение.

Отмечается также, что в начале апреля в сутки в приемную уполномоченного по правам предпринимателей в РТ поступало около 650 звонков. Это в 100 раз больше, чем в «доковидный» период, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Такой взрывной рост в офисе Абдулганиева связывают с пандемией коронавируса и с карантинными мерами, принятыми в России в начале эпидемии.

Фото: Лина Саримова (архив)

Из всех жалоб и обращений только 1 103 были письменными. Среди них 20 оказались связаны с уголовным преследованием.

«В большинстве случаев рассмотренных обращений нам удалось восстановить права заявителей либо оказать им необходимую консультацию для самостоятельной защиты нарушенных прав. По всем обращениям давались подробные разъяснения, как действовать в той или иной ситуации», — приводит пресс-служба слова бизнес-омбудсмена РТ.

Ранее Фарид Абдулганиев рассказывал, что для ускорения работы с обращениями предпринимателей в марте была запущена горячая линия уполномоченного.

