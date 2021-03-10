Банк ЗЕНИТ нарастил объем розничного кредитования на 57%

В феврале 2021 года Банк ЗЕНИТ увеличил объемы розничного кредитования на 57%, до 2 млрд рублей, по сравнению с результатом прошлого года. Наибольшее количество выдач приходится на автокредиты, ипотеку и потребительский кредит.

На покупку машин в феврале 2021 года банк предоставил заемные средства на 78% больше показателей аналогичного периода 2020 года. Объем выдач потребительских кредитов вырос на 53%. Объем выдачи ипотеки увеличился на 43%.

«Банк ЗЕНИТ активно наращивает розничное кредитование за счет улучшения продуктовой линейки и упрощения требований в получении заемных средств. Уже скоро мы запустим кредитный конвейер, который позволит существенно сократить время принятия решения о выдаче кредита и уменьшить пакет запрашиваемых у клиента документов», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В Банке ЗЕНИТ действует ставка по потребительским кредитам от 7% годовых, зависящая от суммы и срока займа. Ставка по ипотеке составляет от 4,9% годовых с первоначальным взносом от 10%. Ставка по автокредитам — от 10% годовых.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»