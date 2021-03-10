ЦИК России продлил временный порядок многодневного голосования до 12 сентября

Фото: Александр Артемьев (архив)

Центральная избирательная комиссия России продлила временный порядок голосования в течение нескольких дней до 12 сентября 2021 года, сообщает «РИА Новости».

Постановлением ЦИК России от 16 декабря 2020 года «О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд» избирательным комиссиям позволялось принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех.

Летом 2020 года Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Напомним, в прошлом голу в избирательном кодексе Татарстана закрепили многодневное голосование: оно может длиться не более трех дней — решение по этому поводу будет принимать организующая выборы комиссия. Также предусмотрят новые формы голосования: дистанционно в электронном формате и по почте в установленном ЦИК России порядке.



Татьяна Демина