Алина Загитова заявила, что не хочет становиться журналисткой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что не хочет идти в журналистику. Фигуристка призналась о желании работать в сфере продюсирования.

«Чуть-чуть изучаю продюсирование и журналистику. Журналистом не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование. Может быть, себя продюсировать. Возможно, кто знает.

Тренировать пока нет желания, потому что сейчас я больше занимаюсь собой. Но в дальнейшем — почему нет, не будем загадывать», — сказала Загитова.

Фото: 1tv.ru

Напомним, летом фигуристка поступила на факультет журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.

Недавно стало известно, что Загитова не будет выступать в официальных турнирах по фигурному катанию в 2020 году. Ранее фигуристка дебютировала в качестве ведущей телепрограммы «Ледниковый период» на Первом канале.