В январе число безработных россиян снизилось почти на 3% — до 4,32 млн человек

В январе число безработных жителей России снизилось на 2,6% по отношению к декабрю прошлого года. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уровень безработицы в стране вырос на 24%.

По данным Росстата в январе в России было зарегистрировано нетрудоустроенных 4,3 млн человек.

В Минтруда РФ заявили, что в стране ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы. По данным ведомства, ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, пишет ТАСС.

В Минтруда сообщили, что в текущем году, благодаря субсидированию найма, планируется трудоустроить 220 тыс. россиян, потерявших работу в 2020 году. Другие федеральные программы по стабилизации ситуации на рынке труда помогут обучить около 170 тыс. человек.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в Татарстане в органах службы занятости зарегистрировано 32 024 человека, имеющих официально статус безработного. Уровень безработицы в республике на 17 февраля равен 1,58% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина