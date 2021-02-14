Стало известно, когда в Челнах начнут курсировать большие автобусы

Большие автобусы в Набережных Челнах, которые безвозмездно были переданы городу от правительства Москвы, выйдут на линию в начале марта. Об этом на выездном заседании заявил мэр города Наиль Магдеев.

Как доложил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев, сейчас проводится диагностика автобусов и техническое обслуживание. 27 из 40 автобусов уже прошли плановый технический осмотр. До конца месяца планируется полностью все оформить.

«Планируем, что к началу марта автобусы начнут курсировать в Челнах. Будем отслеживать ситуацию, которая складывается. Если автобусов будет не хватать, мы дополнительно будем ставить задачу по дальнейшему увеличению количества автобусов на линии. Посмотрим, что люди будут выбирать: малые автобусы, средние, большие. Посмотрим на пассажиропоток», — сказал Наиль Магдеев.



Уже известно, что ЛиАЗы будут обслуживать автобусные маршруты №22 и 26.

Напомним, что челнинская мэрия не смогла решить конфликт с КАМАЗом, возникший из-за долгов по лизинговым платежам за электробусы. В итоге производитель забрал машины, что вызвало в городе транспортный коллапс. Жители автограда больше полугода требуют от исполкома вернуть большие автобусы на дороги города.

Ольга Плешкова