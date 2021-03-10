Обновлен список улиц Казани, откуда сегодня вывезут снег

Сегодня в Казани на уборку улиц выйдут 391 дорожный рабочий и 320 единиц специальной техники. Об этом сообщает исполком Казани.

Снег намерены вывозить с участков улиц: Айдарова, Амирхана, Батурина, Батыршина, Беломорской, Бигичева, Васильченко, Восстания, Зеленой, Зорге, Ипподромной, Шарифа Камала, Красного Пожарника, Кремлевской, Мавлютова, Максимова, Марджани, Каюма Насыри, Ноксинский спуск, Павлюхина, Северной, Театральной, Халтурина, Чехова, Чишмяле, Чуйкова, а также с площади Свободы и других участков.

Фото: kzn.ru

За прошлый день было вывезено более 8,8 тыс. тонн снега, задействовали 629 единиц спецтехники и 458 дорожных рабочих. С начала зимы вывезено более 845,8 тыс. тонн снега.

Ранее синоптики спрогнозировали метель 10 марта.

Ольга Плешкова