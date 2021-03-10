Путин поручил до 20 апреля отчитаться о ситуации с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин дал чиновникам поручение до 20 апреля отчитаться о ситуации с заработной платой бюджетников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Напомним, что в феврале президент России Владимир Путин на совещании с правительством упрекнул госслужбы в «игре в статистику» и подгонке показателей. Он поручил кабмину и регионам изучить вопрос о зарплатах бюджетников. После этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину подготовить и внести в правительство предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Ведомствам поручено выяснить, как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.



Ольга Плешкова