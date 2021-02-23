Стоимость Aurus Senat выросла до 22 млн рублей

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Цена на автомобиль Aurus Senat значительно выросла: теперь цена люксовой машины объявлена на уровне 22 млн рублей, тогда как ранее была на уровне 18 млн рублей. Так, подорожание составило 22%.



Старт производства намечен на май текущего года — выпуск будут налаживать на промышленной площадке группы «Соллерс» в Татарстане, сообщает информагентство «Ореанда».

Фото: ru.wikipedia.org/ Matti Blume

В 2019 году сообщалось, что ориентировочная цена на автомобили марки будет составлять приблизительно от 10 млн рублей.

В сентябре 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов встречался с президентом и СЕО совместного предприятия Ford Sollers, гендиректором компании «Аурус» Адилем Шириновым. На встрече обсуждалась готовность предприятия к запуску серийного производства Aurus Senat в особой экономической зоне «Алабуга».

В конце 2020 года Aurus договорился с «РЖД Логистикой» о поставке оборудования из Южной Кореи на свои производственные мощности в Татарстане.

Маргарита Головатенко