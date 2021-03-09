Детский омбудсмен Татарстана рассказала о лишении семей социальной поддержки из-за долга в несколько копеек

В 2021 году в адрес детского омбудсмена Татарстана поступает много жалоб в связи с приостановкой социальных выплат из-за наличия налоговой задолженности. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на заседании комитета Госсовета республики по социальной политике.

Есть случаи, когда выплаты переставали выплачивать из-за долга в несколько копеек. Волынец предложила провести круглый стол с чиновниками, депутатами и общественниками, чтобы обсудить данную проблему, пишет «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в ходе заседания уполномоченный по правам ребенка в РТ предложила ввести возрастной ценз для регистрации в социальных сетях. А родители несовершеннолетних, по ее мнению, должны давать разрешение на регистрацию аккаунтов в социальных сетях.

В конце декабря 2020 года Волынец озвучила самые частые причины обращения к ней. На первом месте: порядок общения с детьми после развода. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина