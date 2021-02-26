Татарстанские врачи удалили почти 2-килограммовую опухоль четырехлетнему ребенку

Врачи ДРКБ Татарстана удалили опухоль весом почти 2 килограмма 4-летней девочке. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в своем Instagram.

В начале января родители 4-х летнего ребенка из Лениногорска обратились к врачам участковой сети с жалобами на чрезмерное увеличение живота и болями во всей брюшной полости. Кроме того, у девочки держалась высокая температура. После проведения ультразвуковой диагностики, врачи обнаружили патологическое образование в брюшной полости. Проконсультировавшись с врачами республиканской клиники, местные врачи направили малыша в ДРКБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



После приёма и проведения ряда диагностических мероприятий, специалисты ДРКБ подтвердили новообразование. Но у врачей возникли сложности с определением источника, из которого растёт опухоль, так как её размеры были достаточно велики. Первым этапом операции стал поиск новообразования. Медики провели консилиум, в результате которого было решено удалить злокачественное образование вместе с придатками матки правой стороны.

Вес герминогенного опухолевого образования составил 1 кг 900 гр. Так же врачи взяли на гистологическое исследование участки левого яичника, произвели резекцию большого сальника (продолжение желудочно-ободочной связки) и взяли 2-а лимфатических узла. Метастазов не выявили. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, проходит лечение в отделении онкогематологии ДРКБ.

В середине февраля специалисты ДРКБ провели сложную операцию 11-летней девочке, которая часто страдала гнойными средними отитами.

Татьяна Леухина