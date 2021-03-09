«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление информации о митинге

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей из-за несвоевременного удаления по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. «ВКонтакте» планирует обжаловать штраф.



22 января Роскомнадзор направил уведомление «ВКонтакте» о том, что социальной сети необходимо удалить информацию с призывами граждан принять участие в несогласованной акции — в течение суток этого сделано не было.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях в январе и феврале выявлено более 2,5 тыс. материалов.