Новости технологий

15:40 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление информации о митинге

14:57, 09.03.2021
«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление информации о митинге
Фото: flickr.com

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей из-за несвоевременного удаления по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. «ВКонтакте» планирует обжаловать штраф.

22 января Роскомнадзор направил уведомление «ВКонтакте» о том, что социальной сети необходимо удалить информацию с призывами граждан принять участие в несогласованной акции — в течение суток этого сделано не было.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях в январе и феврале выявлено более 2,5 тыс. материалов.

Технологии
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также