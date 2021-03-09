Гранлунд — о результативности финского звена «Салавата»: «Нам здорово помогают защитники и налажена «химия»

Форвард «Салавата» Маркус Гранлунд прокомментировал победу в четвертом матче серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3:0, 3-1 — в серии) и результативность звена финских легионеров.

— Наше взаимодействие — это результат действий всего сезона. Нам здорово помогают защитники и налажена «химия» между нами. А Маннинен и Хартикайнен помогают в течение всего сезона.

Лучшие ли это партнеры за мою карьеру? Сложно сказать. Сейчас да, а как может быть иначе? Мы и атакуем, и защищаемся, и стараемся долго играть с шайбой.

Также Гранлунд оценил низкую дисциплину игроков «Салавата Юлаева».

— Сложно назвать причину. Надо работать над этим [частыми удалениями]. Непросто все время играть против большинства соперника. Наш план — выигрывать каждый следующий матч, — сказал финский нападающий.

Серия переезжает в Уфу. Следующая встреча состоится 11 марта на «Уфа Арене».