В Челнах отремонтируют улицу Шамиля Усманова

В 2021 году в Набережных Челнах по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Шамиля Усманова. В программе ремонта оказался участок общей протяженностью 2 км — от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан общей протяженностью 2 км.

В ходе ремонта рабочие уложат новый слой асфальта, установят необходимые средства организации дорожного движения.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Возле улицы расположены детский сад №17, кадетская школа №49, средние образовательные школы №37 и №40.

В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Набережночелнинской агломерации отремонтируют 29,2 км дорог. Доля дорог, которая будет находиться в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии по агломерации, к концу года составит 81%, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На выполнение ремонтных работ на улице Шамиля Усманова потратят 99,7 млн рублей.