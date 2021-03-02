В Челнах на ремонт участков дорог потратят 99,7 млн рублей

В Челнах на выполнение ремонтных работ на ул. Шамиля Усманова, от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана, и на второй этап ремонта — от проспекта Вахитова до ул. Татарстан — потратят 99,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Такой тендер сегодня появился на сайте госзакупок.



От подрядчика требуется уложить дорожную одежду на дороги и на подходы к мостам (основание, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, переходный и цементно-бетонный типы покрытия, обочины), возвести искусственные сооружения — водопропускные трубы, дождевую канализацию, установить барьерные и перильные ограждения, автопавильоны, сигнальные столбики, дорожные знаки, а еще нанести разметку краской и термопластиком. Еще необходимо устроить искусственное освещение, переустроить инженерные коммуникации и посеять травы, посадить кустарники, деревья.



В случае обнаружения дефектов в период гарантийной эксплуатации подрядчик должен устранить их за свой счет.

Подать заявку можно до 10 марта. Подрядчик должен выполнить работы до 10 октября на основании постановления КМ РТ №1187 от 25 декабря 2020 года.

Фото: nabchelny.ru

В прошлом году власти Челнов сообщали, какие дороги отремонтируют в 2021 году. Туда был включен ремонт автодороги по улице Шамиля Усманова, на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана.

Маргарита Головатенко