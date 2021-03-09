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Найджел Доус прервал 13-матчевую безголевую серию в плей-офф КХЛ

20:37, 09.03.2021
Найджел Доус прервал 13-матчевую безголевую серию в плей-офф КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус забросил шайбу в ворота «Торпедо» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Этот гол стал первым для форварда в составе казанцев в Кубке Гагарина.

Доус прервал свою безголевую серию, которая составляла 13 матчей. В последний раз нападающий «барсов» забивал в розыгрыше Кубка Гагарина чуть более двух лет назад. 2 марта 2019 года он отличился в домашней игре «Автомобилиста» против «Трактора» (4:2).

В нынешнем плей-офф в активе Доуса стало 2 (1+1) набранных очка в составе «Ак Барса».

СпортХоккей
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