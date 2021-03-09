Синоптики предупредили татарстанцев о тумане

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

В ближайший час, с сохранением ночью и утром 10 марта, местами на территории Татарстана и Казани ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду в республике прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1—2 км и порывами ветра до 15 м/c.

Сегодня синоптики рассказали о погоде в Татарстане на этой неделе. По их данным, в республику придет похолодание. Ночные температуры будут достигать до -29 градусов.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в марте температура воздуха в Татарстане будет ниже нормы.