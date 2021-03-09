Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщил «Роскосмос».



Станция будет иметь открытый доступ для всех заинтересованных стран и международных партнеров. Ее цель — «укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества».



Фото: roscosmos.ru

В начале года российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Международная группа приняла это решение после заявлений России о неготовности участвовать в Gateway из-за недостаточно большой отведенной для нее роли в проекте. Изначально России доверили изготовление одного станционного модуля — шлюза для выходов в открытый космос.